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“Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın geçinemezdi”

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Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra ilk eşinden olan kızının, mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla Arkın'ın ikinci eşine ve iki erkek kardeşine açtığı davada tanık olarak dinlenen oyuncu Nuri Alço, "Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın'ın geçinmesi mümkün değildi" dedi

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“Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın geçinemezdi”
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Sinemanın usta ismi Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine dava açmıştı. Duruşmada tanık olarak usta oyuncu Nuri Alço dinlendi.
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır adına tanıklık yapan oyuncu Nuri Alço, "Cüneyt Arkın ile en son 1981 yılında 'Katiller de Ağlar' isimli filmi çekmiştim. O dönem Cüneyt Arkın'ın üç adet film karşılığı 10 bin TL ücret aldığını hatırlıyorum. Bu parayla bir taşınmaz alınmayacağını iyi hatırlıyorum. Olsa olsa eski model bir araba parasına denk gelirdi. O dönemlerde Cüneyt Arkın, kayınpederi olmasaydı geçinmesi mümkün değildi. Eşi Betül hanımın yardımlarıyla evde figürasyon ekibine ve kavgacılara yemek dağıtırdı, bakar ve gözetlerdi. Bunlar için de masraf gerekirdi. Cüneyt Arkın'ın Silivri ve Levent'teki evi ile bir arabası olduğunu biliyorum. Eşi Betül hanımın babasından gelen bir malvarlığı vardı" dedi.
Yeşilçam aktörlerinin o dönemlerde yüksek bir gelir elde etmediğini vurgulayan Alço, "O dönemde aktörler tüm giysilerini kendileri alır, minibüslerle setlere giderdi. Cüneyt Arkın'ın telif hakkı ve geliri de söz konusu değildi. O dönem oyuncularından Kemal Sunal da öldükten sonra, eşinin başvurusu sayesinde telif hakkı kazanmıştır. Cüneyt Arkın, sinemadaki çalışmaları neticesinde birtakım ciddi sakatlıklar geçirmişti. Sigortası olmadığı için tedavi görerek tüm masraflarını ve sağlık harcamalarını cebinden karşılamıştır. Cüneyt'in sürekli kortizon kullandığını ve masraflar yaptığını biliyorum. Sağlık problemleri yaşadığı dönemlerde de eşi ve oğullarının kollarına girerek ilgili yerlere giderdi. Tarık Akan'ın cenazesine dahi bu şekilde gitmiştir. Cüneyt Arkın'ın eşi ya da oğulları tarafından herhangi bir şekilde baskı yapıldığını duymadım. Cüneyt'in vefatına kadar akli melekeleri yerindeydi” şeklinde konuştu.
 
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