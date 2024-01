Yakındoğu'da coşkulu yılbaşı kutlaması

Near East Bank ve İştirakleri, 2024 yılbaşını tüm çalışanları ile birlikte muhteşem bir organizasyonla kutladı. İnsan Kaynakları tarafından organize edilen 2024 Yılbaşı Partisi, Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kıbrıs Araba Müzesi’nde kokteyl eşliğinde canlı müzik konseri ve gece boyunca süren Dj performansı ile hız kesmeden devam etti.Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap ve Yönetim Kurulu üyeleri, Near East Bank Genel Müdürü Cafer Lale ve Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, İştirakler yöneticileri ve tüm çalışanlar geceye katıldılar. Bu yıl ki etkinlikle tüm yılın yorgunluğu atılırken, yeni yılın tüm umutları büyük bir coşku ile kutlandı.Near East Bank ve iştirakleri, 2500 kişilik çalışanı, bankacılık, teknoloji, yatırım, sigorta alanındaki sektörleri ile zorlu ekonomik koşullara rağmen başarıyla 2023 tamamlarken, her alanda en iyi performanslarla verimli geçen bir yılın yorgunluğunu atarak yeni yıl partisinde doyasıya eğlendiler.“ 2023 yılı Bankamız ve iştiraklerimiz açısından oldukça başarılı bir sene oldu bu başarıda en büyük katkı siz değerli çalışanlarımızın göstermiş olduğu üstün performans, inanç ve azimdir. Her alanda olduğu gibi müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğumuz, şirket karlılığını verimli ve sürdürülebilir bir şekilde artırma hedefimizle; teknolojik yapımızı sürekli geliştirdiğimiz bir sezonda, çalışanlarımızı sürekli eğitimle de en üst düzeyde tutmak hedeflerimizi gerçekleştirdik. 2024 yılında da daha büüyk hedeflerle aynı inançla yolumuza devam edeceğimizi inanıyorum. Bu gece hep birlikte hem yeni bir yılı kutluyor hem de 2023 yılına veda ediyoruz. Hepinizin yeni yılını kutluyor, Sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Iyi eğlenceler.” dedi.Gece canlı müzik konseri ve yeni yıl çekilişleri ile devam etti. Gecede sanhe alan Ahu&Saffet en sevilen parçaları seslendirerek keyifli bir konser atmosferi yarattı.İnsan Kaynakları tarafından hazırlanan yılbaşı hediye çekilişlerinde kazananlar ödüllerini Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu ve bazı yöneticilerin takdimi ile aldılar. Dj Tech’in performansı ile müzik ve eğlencenin tadını çıkaran yönetici ve çalışanlar Kıbrıs Araba Müzesi’nde çoşkulu bir yılbaşı kutlaması yaşadı. Lha