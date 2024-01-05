Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iş birliğiyle devam eden “Yeşil Okullar Projesi” için protokol imzalandı.

başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in destek verdiği Yeşil Okullar Projesi için iş birliği protokolü imzaladı. Protokole, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Dr. İçim Kavuklu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlük binasında gerçekleşen protokolde, UFÜ Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Yeşil Okullar Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Proje Koordinatörü Mustafa Hürses, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ve Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu da yer aldı. Proje ile ilgili yapılan açıklamada, 2022 yılında başlayan proje ile ülkemizdeki doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşümün önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla öğrencilerde çevre bilinci konusunda duyarlılık oluşturularak bu duyarlılığı davranışa dönüştürmek ve bunun sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, bu yıl Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de projeye dahil olmasıyla farklı içeriklerin de eklenerek proje kapsamının genişletildiği vurgulandı. Yeşil Okullar Projesi’nin kapsam detayları hakkındaki bilgiler şöyle: Bu yıl Kuzey Kıbrıs Turkcell’in efidankibris.com dijital fidan bağış platformu üzerinden 49 okulun katılacağı bir proje başlatılması planlanmaktadır. “Daha güçlü bağlar” isimli bu proje ile okullar adına yapılacak bağışlarla efidankibris.com sitesi üzerinden en fazla fidan bağışı yapılan okul ödüle layık görülecektir. Yapılan fidanlar yine proje kapsamında Orman Dairesi, proje sorumluları ve okullarla birlikte dikilecektir. Yine proje kapsamında “Çevre Gazeteciliği” Sürdürülebilirlik Zirvesi öğrenciler ve öğretmenlere yönelik düzenecek, 1’inci gelen okula ödülü takdim edilecektir. Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD)