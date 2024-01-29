Umut Akyürek, takipçilerini ikiye böldü

Estetik konusunda dur durak bilmeyen ünlülerden biri olan ve son olarak alın daraltma operasyonu için bıçak altına yatan Umut Akyürek, yüzünün son halini paylaştı

Umut Akyürek, son dönemde yaptırdığı

Son olarak alın daraltma işlemi yaptıran Akyürek, yüzünün yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu. Akyürek'in yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazıları ünlü sanatçıya "Harika olmuş", "Ne yapsanız yakışıyor", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar yaparken; bazı sosyal medya kullanıcıları da "Neden kendinize bunu yaptınız?", "Ne gerek vardı", "Güzelliğiniz kaybolmuş" şeklinde yorumlar yaptılar.

Öte yandan Akyürek, alın daraltma ameliyat sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum."

Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı, son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemden düşmüyor.Son olarak alın daraltma işlemi yaptıran Akyürek, yüzünün yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu. Akyürek'in yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.Bazıları ünlü sanatçıya "Harika olmuş", "Ne yapsanız yakışıyor", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar yaparken; bazı sosyal medya kullanıcıları da "Neden kendinize bunu yaptınız?", "Ne gerek vardı", "Güzelliğiniz kaybolmuş" şeklinde yorumlar yaptılar.Öte yandan Akyürek, alın daraltma ameliyat sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:“Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum."