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İngiltere'den elektronik sigaralara yasak kararı

İngiltere hükümetinin tütün ve elektronik sigara ürünlerine karşı başlattığı mücadele kapsamında, tüm elektronik sigara satışlarında çeşitli kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi. İngiltere genelinde tek kullanımlık elektronik sigaraların çocuklara satışı yasaklanacak.

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İngiltere'den elektronik sigaralara yasak kararı
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 Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, son üç yılda  kullanan çocuk sayısının 3 katına çıktığı, 11-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9'unun elektronik sigara kullandığı belirtildi.

Son 2 yılda tek kullanımlık elektronik sigara kullanan 11-17 yaş arası çocuk sayısının 9 kat arttı.

Elektronik sigaralardaki aroma azaltılacak, paketler daha az dikkat çekici olacak ve marketlerde görülecek şekilde satılmayacak.

Açıklamada, ayrıca nikotin içeren sigara dışı ürünlerin de çocuklara satışının yasaklanacağı kaydedildi.

"İLK SİGARASIZ NESİL"

Çocuklara bu ürünleri satanlara 2 bin 500 sterlin yani yaklaşık 96 bin lira ceza uygulanacağı belirtildi.

Elektronik sigara kaçakçılığı ve ülke içindeki satışlarla mücadele için 30 milyon sterlinlik yani yaklaşık 1,1 milyar lira bütçe ayrılacağı aktarıldı.

İngiltere hükümeti, geçen sene açıkladığı kararlarla 2009 sonrası doğanların hayatları boyunca tütün ve elektronik sigara ürünleri alamamasını sağlamak için sigara alma yaşının her yıl artırılması da dahil bir dizi önlem almıştı.

Bu kapsamda "ilk sigarasız nesil" hedefini açıklayan hükümet, gelecek 5 yılda sigara kaçakçılığını önlemek, satış standartlarını düzenlemek ve satışları denetlemek için görev gücü kurmak amacıyla 100 milyon sterlinlik bir fon oluşturulacağını duyurmuştu.



 
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