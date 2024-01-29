Süperstar, estetiğe doymuyor

Geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen başarılı şarkıcı Ajda Pekkan, son olarak yüzüne işlem yaptırdı. Süperstar'ın yüzündeki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı.
80'e merdiven dayayan Türk müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan son görüntüsüyle adeta şaşırttı.
Estetik operasyonlar için sayısız kere bıçak altına yatan Ajda Pekkan yanak ve çene bölgesindeki değişiklikle dikkat çekti. Çenesini üçgen yapan ve yanaklarını da gerdiren Süperstar yıllara meydan okuma iddiasını yineledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.