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Süperstar, estetiğe doymuyor

Süperstar Ajda Pekkan, yüzüne yaptırdığı estetiklerle yine gündeme geldi. 77 yaşındaki ünlü sanatçının yüzündeki, özellikle yanak ve çene bölgesindeki değişim dikkat çekti

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Süperstar, estetiğe doymuyor
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Geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen başarılı şarkıcı Ajda Pekkan, son olarak yüzüne işlem yaptırdı. Süperstar'ın yüzündeki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı.
80'e merdiven dayayan Türk müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan son görüntüsüyle adeta şaşırttı.
Estetik operasyonlar için sayısız kere bıçak altına yatan Ajda Pekkan yanak ve çene bölgesindeki değişiklikle dikkat çekti. Çenesini üçgen yapan ve yanaklarını da gerdiren Süperstar yıllara meydan okuma iddiasını yineledi.
 
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