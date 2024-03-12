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Serkan Kaya hayranlarını mest etti

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Serkan Kaya hayranlarını mest etti
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Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, Merit Park Hotel sahnesinde binlerce seveni ile buluştu.

Haftalar öncesi rezervasyonları dolan ünlü sanatçı Serkan Kaya konserine ilgi çok büyüktü.
Sevilen sanatçı konserine “Karagözlüm” şarkısıyla start verirken, ilk şarkısının ardından hayranlarına seslenerek, “öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar gününüzü kutluyorum. Ama neden erkekler günü yok, 9 Mart da Dünya Erkekler Günü olsun. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

Yoğun katılım yaşanan konserde, ünlü sanatçı hit şarkılarının yanı sıra son günlerin popüler şarkısı "Hatıran Yeter" ve arabesk müziğe damga vuran eserler, türkülerle müzik severlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Başarılı sanatçı konser alanını dolduran hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Hayranları arasında doğum günü olanları tebrik etmeyi ihmal etmeyen sevilen sanatçı, müthiş performansıyla ile gönüllerde taht kurdu.

Konser boyunca enerjisi hiç düşmeyen usta sanatçı, duygusal şarkılarla dinleyenlerini zaman zaman duygulandırsa da, hareketli şarkılarla bol bol dans ettirdi.
 

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Etiketler; #Merit Park Otel #Serkan Kaya #8 mart
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