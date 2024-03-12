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Tanya ve Uğur, İskele’de gençlerle buluştu

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Tanya ve Uğur, İskele’de gençlerle buluştu
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İskele Belediyesi 13. Kültür&Sanat Günleri devam ediyor. 29 Mart’a kadar devam edecek etkinlikler bugün, Türkiye’de katıldığı MasterChef isimli yarışmada, ülkemizi başarıyla temsil eden, Kıbrıs Türk halkını gururlandırarak, gönüllerin şefi olan Tanya Kilitkayalı ile yine aynı yarışmada adını duyuran Uğur Yılmaz Deniz’i ağırladı. Önce gastronomi söyleşisinde bölge okullarındaki gençlerle İskele AKM’de bir araya gelen Kilitkayalı ve Deniz, ardından ise İskele Belediyesi Kültür Evi önünde workshop da buluştular.

GASTRONOMİ SÖYLEŞİSİNİN ARDINDAN YAPILAN WORKSHOP BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Tanya Kilitkayalı ile Uğur Yılmaz Deniz İskele AKM’de gerçekleşen gastronomi söyleşisinde, bilgilerini gençlerle paylaştılar. Gençler tarafından büyük bir dikkatle dinlenilen ikili, atölye çalışması için de İskele Belediyesi Kültür Evi’nin mutfağında ve bahçesinde gençlerle vakit geçirme fırsatı buldular. Etkinliğe İskele Ticaret Lisesi Gastronomi Bölümü öğretmen ve öğrencileri de yakın ilgi gösterdiler.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olan Tanya Kilitkayalı ile MasterChef isimli yarışmada adını duyuran Uğur Yılmaz Deniz’in İskele’de gençlerle buluşmasına Tanya’nın babası, bölgemiz esnaflarından, aynı zamanda İskele Belediyesi Kültür Evi önündeki kerpiç fırını yapan Alkan Kilitkayalı ile annesi de eşlik etti. Gençler için hazırladıkları çörek ve hellimli&zeytinlileri kerpiç fırında pişiren Kilitkaya çifti, gençlere, Kıbrıs Kültürü hakkında önemli paylaşımlarda bulundular.
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