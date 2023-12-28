Salut’ta tempo düşmüyor

Girne’nin gözde mekanı Salut Restaurant, konukların hem yemek, hem de müziğin keyfini sürecekleri saatler yaşatıyor

Girne’de yeni nesil meyhanenin vazgeçilmez adresi haline gelen Salut Restaurant yoğun ilgi görmeye devam ediyor.Ülkemizin başarılı girişimcilerinden Kemal Özseyhan ve Deniz Günhan’ın işletmeciliğindekaliteli hizmeti, lezzetli mutfağı ve DJ performanslarıyla fark yaratan Salut, doludizgin gecelere ev sahipliği yapıyor.Eğlence ve muhabbeti bir arada yaşatan Salut Restaurant, konukların hem yemek, hem de müziğin keyfini sürecekleri saatler yaşatıyor.Günün yorgunluğunu atmak için mekana gelen konuklar, geç saatlere kadar doyasıya eğleniyor.YILBAŞINDA DOLU DOLU EĞLENCEÖte yandan Salut Restaurant, yeni yıla çok özel etkinliklerle giriyor.2024 yılının doludizgin eğlence ile karşılanacağı ve unutulmaz anların yaşanılacağı Salut, yine farkını ortaya koyacak.31 Aralık akşamı Salut Restaurant’ta kabin başına geçecek olan Dj İldiz ve Dj Yusuf Coşkuner, şarkılarıyla konukları doyasıya eğlendirecek, oryantal ve perküsyon şovu ise mekandaki coşkuyu zirveye taşıyacak.Salut, yılbaşı akşamı konuklarına dolu dolu eğlence yanında tadı damaklardan gitmeyecek çok özel bir ziyafet de sunacak.Konuklar, 13 çeşit meze, 5 çeşit ara sıcak, 5 çeşit ana yemek, meyve ve tatlılareşliğinde, Salut Restaurant’ta yılbaşında hoş sohbetin, özel tatların ve eğlencenin en güzelini yaşayacak.