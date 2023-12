Töre: “Gençlerimizin her alanda başarılı olması bizi mutlu ediyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Tuzla’da düzenlenen 20. Uluslararası Gastronomi Festivali, Uluslararası Mutfak Günleri Yarışmalarında ödül kazanan öğrencileri ziyaretinde, gençlerin her alanda başarılı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Zorlu Töre, İstanbul Tuzla’da düzenlenen 20. Uluslararası Gastronomi Festivali, Uluslararası Mutfak Günleri Yarışmaları’na katılarak 8 altın, 4 gümüş ve 3 de bronz madalya kazanan Haydarpaşa Ticaret Lisesi Turizm Alanı öğrencilerini ziyaret ederek Meclis Anı Madalyası takdim etti.

Başkan Töre’yi Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaretinde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Okul Müdürü Meltem Adalı, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı ziyarette yaptığı konuşmada desteğinden dolayı Başkan Töre’ye teşekkür ederken, bu şekilde yapılan ziyaretlerin ve desteklerin kendilerini motive ettiğini belirtti.

Meclis Başkanı Töre de, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni takip ettiğini, gençlerine de gastronomi alanında başarılar kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gençlerin öğretmenlerinin eşliğinde çalışmalarının ve başarılar kazanmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Başkan Töre, KKTC’nin üniversiteler adası olduğuna dikkat çekti.

Turizmin önemli ayaklarından biri olan yeme içme sektöründe gençlerin yetişmesinin önemine değinen Başkan Töre, “Bu sektöre kendi gençlerimizin girmesi fevkalade önemlidir” dedi.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerini Cumhuriyet Meclisi’ne de davet eden Başkan Töre, Kıbrıs Türk gençliğinin her alanda başarılarının devam etmesini diledi.

Yarışmalarda okulu; Dilem Konaç, Mehmetali Sancak, Fatmanur Biricik, Şükran Yağmur Bürüncük, Leyla Ezer, Niyazi Can İlal, Banu Selimbabaoğulları, Aslınur Yorulmaz, Mustafa Akkoyun ve Ali Çelik isimli öğrencilerin yanı sıra bölüm öğretmenleri Mutiye Osmancık, Rufat Rufat ve Emel Osmanlar temsil etmişti.

Bütçe görüşmeleri sürerken Haydarpaşa Ticaret Lisesi Turizm Alanı öğrencileri Meclise gelerek vekillere ve Meclis çalışanlarına ikramlarda bulunmuşlardı.