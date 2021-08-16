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Mutluluk denizine yelken açtılar

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Lefkoşa’daki The Elysium Park’ta geçtiğimiz Salı akşamı gerçekleşen düğün töreniyle İmge ile Çağay evliler kervanına katılarak mutluluk denizine yelken açtılar

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Mutluluk denizine yelken açtılar

Aliye - Uğur bora çiftinin güzeller güzeli kızı İmge ile Fatma – Kutlay Malek çiftinin yakışıklı oğlu Çagay güzel bir düğün organizasyonuyla evliler kervanına katıldılar.


Geçtiğimiz hafta Salı akşamı Lefkoşa’daki The Elysium Park’ta gerçekleşen yılın düğününde genç çiftin nikah şahitliğini 4.üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Burcu Bora yaptılar.


Genç çiftin düğününe  katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı.


Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube amirlerinden olan Kutlay Malek’in mesai arkadaşları, gelin ve damadın arkadaşları, aileleri ve dostları da bu mutlu günlerinde genç çifti yalnız bırakmadılar.


Bizde genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
 
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