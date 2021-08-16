Sizin Dünyanız: Mehmet Karadal

Hazırlayan: Erçin Selasiye
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Müzik ve Yine Müzik
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an yaptığım işi yapmasaydım müzik öğretmeni olmak isterdim. Bu benim en büyük hayalimdi.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Benim gündemimi en fazla meşgul eden evim, bahçem ve müzik çalışmalarım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlığa uğramak. Buna asla tahammülüm yok
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hayatım boyunca pişmanlık duyacağım hiçbirşey yapmadım ve yaşamadım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
İlk albümüm.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Müzik dünyasına tamamen başlamak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Not defterim.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk Sanat Müziği.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Diriliş Dizisi.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kedicik.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Modası geçmiş şeyler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Tabi ki müzikle ilgili olan herhangi bir şey.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Çevremde gördüğüm yada yaşadığım olumsuzluklara karşı aşırı sinir olmak.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Yaşlı insanlara yardım etmek.
OLMASA DA OLUR...
Tatil.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Aslında her yemeği iyi yaptığımı düşünüyorum ama özellikle Mücendra Pilavı diyelim. Arkadaşlarım ve komşularım onu çok seviyor ve çok iyi yaptığımı söylüyor.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Virüssüz, silahsız, yalansız.
AŞK BENİM İÇİN...
Karşılıklı sevgi ve saygı.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Emel Sayın.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Rusya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yeni albümler.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Ülkemizi ve dünyayı saran pandeminin bir an önce silinmesi ve herkesin aşılanmasını diliyorum. Herkes maske, mesafe ve hijyene dikkat etsin. Bu pandemi başka türlü def olup gitmeyecek.