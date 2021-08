Sizin Dünyanız: Mehmet Karadal

Bugünkü konuğum bir gönül insanı... Müziği hayat tarzı olarak benimsemiş, içimizi ısıtan sesiyle bizi başka diyarlara götüren bir sanat neferi Mehmet Karadal.

Hazırlayan: Erçin Selasiye

Müzik ve Yine MüzikŞu an yaptığım işi yapmasaydım müzik öğretmeni olmak isterdim. Bu benim en büyük hayalimdi.Benim gündemimi en fazla meşgul eden evim, bahçem ve müzik çalışmalarım.Haksızlığa uğramak. Buna asla tahammülüm yokHayatım boyunca pişmanlık duyacağım hiçbirşey yapmadım ve yaşamadım.İlk albümüm.Müzik dünyasına tamamen başlamak.Not defterim.Türk Sanat Müziği.Diriliş Dizisi.Kedicik.Modası geçmiş şeyler.Tabi ki müzikle ilgili olan herhangi bir şey.Çevremde gördüğüm yada yaşadığım olumsuzluklara karşı aşırı sinir olmak.Yaşlı insanlara yardım etmek.Tatil.Sağlık.Aslında her yemeği iyi yaptığımı düşünüyorum ama özellikle Mücendra Pilavı diyelim. Arkadaşlarım ve komşularım onu çok seviyor ve çok iyi yaptığımı söylüyor.Virüssüz, silahsız, yalansız.Karşılıklı sevgi ve saygı.Emel Sayın.Rusya.Yeni albümler.Ülkemizi ve dünyayı saran pandeminin bir an önce silinmesi ve herkesin aşılanmasını diliyorum. Herkes maske, mesafe ve hijyene dikkat etsin. Bu pandemi başka türlü def olup gitmeyecek.