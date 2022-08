Miss Kuzey Kıbrıs’ın ön elemesi 19 Ağustos'ta yapılıyor

Ön eleme The Paradise Park Lefkoşa’da 19 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek. Pandemi kuralları kapsamında aynı gün farklı saatlerde gerçekleşecek ön elemelerle her iki yarışmanın 2022 finalistleri kesinleşecek.



Buna göre, 19 Ağustos’ta The Paradise Park’ta kraliçe adayları için ön eleme saat 11.00’de Bay Kuzey Kıbrıs adayları için ön eleme saat 15.00’te yapılacak.



Yarışmaya 18- 24 yaş ( 1998 - 2004 doğumlu), KKTC kimlik kartı sahibi, lise veya dengi bir okul mezunları başvurabilecek. Bay Kuzey Kıbrıs adaylarında ise en az 1.80 metre boy aranacak. Başvurular, Günkut Ajansın internet sitesi www.gunkutajans.com üzerinden yapılabilecek.



Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Limak Cyprus Deluxe Hotel’in konaklama sponsorluğunda 14 Eylül Çarşamba gecesi gerçekleşecek ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan (BRTK) canlı yayınlanacak.