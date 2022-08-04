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"Sinevizyon U.F.F” Festivali’nde televizyon ödülleri de verilecek

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"Sinevizyon U.F.F” Festivali’nde kısa film ve belgesel film dallarının yanı sıra bu yıl ilk kez televizyon ödülleri de verilecek

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"Sinevizyon U.F.F” Festivali’nde televizyon ödülleri de verilecek
  Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği, her yıl Eylül ayında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ile birlikte organize edilen, “Sinevizyon U.F.F” Festivali’nde kısa film ve  belgesel film dallarının yanı sıra bu yıl ilk kez televizyon  ödülleri de verileceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4’üncüsü, Alsancak Belediyesi sponsorluğunda, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC olmak üzere 3 ülkede gerçekleştirilecek festivalde “Sinemacı Nafi” adına verilecek olan televizyon ödüllerinin kategorileri şöyle:

“En iyi kadın sunucu, en iyi erkek sunucu, en iyi kadın haber sunucusu, en iyi erkek haber sunucusu
en iyi magazin programı, en iyi spor programı, en iyi haber programı”.

Halk oylaması neticesine göre verilecek televizyon ödüllerinin oylama tarihleri dernek tarafından duyurulacak.
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