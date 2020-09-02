Mimoza Hotel’de unutulmaz Kıbrıs gecesi

Mimoza Beach Hotel’de geçtiğimiz Perşembe akşamı gerek yerel sanatçıların muhteşem performansları gerekse folklor grubunun gösterileriyle unutulmaz bir Kıbrıs Gecesi yaşandı

Mağusa bölgesinin incisi Mimoza Beach Hotel’de geçtiğimiz Perşembe akşamı muhteşem bir Kıbrıs gecesi yaşandı.Gecede sahne alan Selen Selenada ve Doğan Akın seslendirdiği parçalarıyla konukları adeta mest ettiler. Gecenin bir başka eğlencesi de sahnelerin sevilen ismi Kader Ateş ile yaşandı.Kader Ateş sahneye jet-ski ile gelirken, sahnede söylediği şarkılar, yaptığı esprilerle tüm konukların beğenisini topladı ve gece boyunca ayakta alkışlandı.Kıbrıs gecesi formatında gerçekleşen eğlencede folklor grubu da sahne alarak hem geleneksel kına oyununu sergiledi, hem de çeşitli folklorik dansları konuklara sunarak bol bol alkış aldı.Gecede konuklara sunulan açık büfe yemekler ise konuklardan tam not aldı.