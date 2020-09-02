banner480
banner69
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
12 0
Caydırıcı cezalar şart
Caydırıcı cezalar şart
31 0
 
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
279 0
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
29 0
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
31 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
35 0
GG solak peşinde
GG solak peşinde
234 0
banner460

Karavancılar ayıp etti

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı çevreci vatandaşlarımız, yaz aylarında ülkemizin her tarafında çevre kirliliğinin arttığını gözlemlediklerini dile getirerek dün kendilerine bazı kişilerin gönderdiği fotoğrafları bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Karavancılar ayıp etti

Çevre dostu vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen sahil kenarının Kaplıca Karavan Bölgesi olduğunu ifade ederek, bu bölgeden denize girmek için sahile giden bir başka kişinin kendilerine bu fotoğrafları ilettiğini aktardılar.
Bölgeye yaz aylarının başında giden bazı karavan sahiplerinin geçtiğimiz hafta sonu karavanlarını alarak evlerine geri döndüğünü belirten çevreci vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi çöpler ve çeşitli molozlar öylece bırakılıp buradan ayrıldılar. Bu bölge her taraf çöp içinde” diye sitem ettiler.
Bölge belediyesi olan Tatlısu ile Büyükkonuk belediyelerini ve Çevre Dairesini göreve çağıran duyarlı çevre dostu vatandaşlarımız “Burada kim kaldıysa tespit edilip ağır bir para cezası kesilmesi şart. Aksi takdirde bu kişiler her gittikleri yerde bu şekilde çevreyi kirletip kaçacaklar” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.