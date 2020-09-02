Karavancılar ayıp etti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı çevreci vatandaşlarımız, yaz aylarında ülkemizin her tarafında çevre kirliliğinin arttığını gözlemlediklerini dile getirerek dün kendilerine bazı kişilerin gönderdiği fotoğrafları bizlerle paylaşarak sitem ettiler.



Çevre dostu vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen sahil kenarının Kaplıca Karavan Bölgesi olduğunu ifade ederek, bu bölgeden denize girmek için sahile giden bir başka kişinin kendilerine bu fotoğrafları ilettiğini aktardılar.

Bölgeye yaz aylarının başında giden bazı karavan sahiplerinin geçtiğimiz hafta sonu karavanlarını alarak evlerine geri döndüğünü belirten çevreci vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi çöpler ve çeşitli molozlar öylece bırakılıp buradan ayrıldılar. Bu bölge her taraf çöp içinde” diye sitem ettiler.

Bölge belediyesi olan Tatlısu ile Büyükkonuk belediyelerini ve Çevre Dairesini göreve çağıran duyarlı çevre dostu vatandaşlarımız “Burada kim kaldıysa tespit edilip ağır bir para cezası kesilmesi şart. Aksi takdirde bu kişiler her gittikleri yerde bu şekilde çevreyi kirletip kaçacaklar” diyerek sözlerini tamamladılar.



