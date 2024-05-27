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Merve Özbey, konukları mest etti

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Merve Özbey, konukları mest etti
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Ünlü sanatçı Merve Özbey Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Hotel & Casino ‘da sahne aldı.
Muhteşem pembe elbisesi ile gözlere ,güçlü sesi ile kulaklara hitap eden sanatçı misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Merve Özbey , kendi şarkılarının yanı sıra arabesk ,pop,alaturka,rock müziğnin sevilen şarkılarına da yer vererek dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı.Sanatçının sempatik tavırları ve yüksek enerjisi Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerini coşturdu
 
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