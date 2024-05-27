Emekli Polisler Derneği yeni döneme Birol Atasü ile devam edecek

KKTC Emekli Polisler Derneği’nde Nurettin Çırakoğlu’nun yeni dönem için aday olmadığı Genel Kurul’da aday Aygün Maraşlı ile yarışan Birol Atasü 2 yıllık süre için ekibi ile birlikte görev üstlendi

Olağan 14. Genel Kurul Toplantısı’nı 25 Mayıs Cumartesi günü yapan KKTC Emekli Polisler Derneği’nde (EMPOLDER) genel başkanlığına Birliğin genel sekreterliğini yürüten Birol Atasü ve ekibi seçildi. Birlik genel başkanlığını 10 yıl süreyle yürüten Nurettin Çırakoğlu’nun yeni dönem için aday olmadığı Genel Kurul’da aday Aygün Maraşlı ile yarışan Birol Atasü 2 yıllık süre için ekibi ile birlikte görev üstlendi.

Derneğin Lefkoşa Ortaköy’ deki Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen, Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulu Server Gövsa başkanlığında, Taner Tekbıyık ve Levent Gürçimen’den oluşan Divan Başkanlığı yönetti.

Başkan Adayları Birol Atasü ve Aygün Maraşlı’nın hedefleri ve beklentileri ortaya koyan konuşmalarının ardından söz alan Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu 10 yıl önce 600 dolayında üye ile devraldığı birliği 2600 dolayında üye sayısına, ilçelerde modern ölçütlerde birlik lokallerine kavuştururken üyelerin özlük haklarıyla ilgili kazanımlarını da ortaya koydu. Hükümetten halkın çözüm bekleyen sorunlarına her koşulda öncelik vermesini, özveriyle görev yapan polis mensuplarının çalışma koşulları ve sosyal haklarını iyileştirmesini beklediklerini de belirten Çırakoğlu, görev süresi içinde kendisine her koşulda yardımcı olan çalışma arkadaşlarına ve camia üyelerine içtenlikle teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Polis Genel Müdürlüğü adına genel kurula gönderilen ve başarı dileyen mesajın okunmasının ardından faaliyet ve mali raporlar okunarak oyçokluğu ile onaylandı. Üyelerin birliğin sorunlarını ve bunlarla ilgili çözüm önerilerini içeren konuşmalarının ardından saat 11.30 da başlayan ve yaklaşık 5 saat süren oylama sonucunda KKTC Emekli Polisler Derneği’nin 14. Olağan genel kurul toplantısında görev yapacak başkan ve yöneticiler belirlendi.



Emekli Polisler Derneği’nin 14. Genel Kurulu’nda seçimle göreve gelen yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

GENEL BAŞKAN

BİROL ATASÜ

MERKEZ YÖNETİM KURULU

“ Kaynak Karasel – Arif Barbaros – Oğuz Güleç – Şevket Derindağ – Mehmet Hansoy – Özel Kasaboğlu – Ali Tolgalı – Nevzat Akkuş – Ali Cengiz – Erhan Boranbay – Kerim Özyay ”

Emekli Polisler Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurulu’nda göreve seçilen Genel Başkan Birol Atasü başkanlığında yeni yönetim ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak. LHA

