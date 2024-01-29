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Merit Royal Diamond’da yılın ilk konserine Özcan Deniz damgası

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Merit Royal Diamond’da yılın ilk konserine Özcan Deniz damgası
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Birbirinden ünlü isimlerle unutulmaz eğlencelere imza atan Merit Royal Diamond Otel, yılın ilk konserinde Türkiye’nin güçlü seslerinden Özcan Deniz’i ağırladı. Arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz, Cumartesi akşamı Diamond sahnesinde iki bini aşkın hayranı ile buluştu.

Yılların eskitemediği parçalarını Kuzey Kıbrıs’taki sevenleri için seslendiren Özcan Deniz, sahne performansı ve çok özel repertuvarı ile izleyenleri mest etti. Konserine “Aslan Gibi” şarkısı ile çıkış yapan ünlü sanatçı, bir kez daha Merit Royal Diamond sahnesinde olmaktan ve sevenlerinin oluşturduğu muhteşem atmosferden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her zamanki şıklığı ile hayranlarını büyüleyen Özcan Deniz, hareketli şarkılarını art arda sıralayarak coşkuyu doruğa çıkardı.

Salonu dolduran Özcan Deniz hayranları, tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek doyasıya dans etti.

Alkış yağmuruna tutulan Özcan Deniz, Merit Royal Diamond Otel’de müzik severlere temponun bir an olsun düşmediği muhteşem bir gece yaşattı.
 
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