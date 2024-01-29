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Traktör dere yatağına düştü: Üç kişi yaralandı

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Traktör dere yatağına düştü: Üç kişi yaralandı
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 Kantara – Ağıllar bölgesinde bugün 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir traktör dere yatağına düştü, üç kişi yaralandı. 

Polisten yapılan açıklamaya göre, Ayetullah Tan (E-34), yönetimindeki traktörle, Kantara-Ağıllar bölgesinde, toprak orman yolunda Ağıllar istikametine seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör, yolun solundan çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. 

Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü Ayetullah Tan ile traktörde yolcu olarak bulunan Salih Kaya (E-22) ve Nurullah Erol’un (E-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. 

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