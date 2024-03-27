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Yine alkol, yine kaza

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Yine alkol, yine kaza
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Bafra - Çayırova anayolunda alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında bir kişi yaralandı, sürücü tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, Serhat Cumhur Aydın (E-32) 15.00 sıralarında yönetimindeki KG 063 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizlik ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan taşa çarptı ve takla attı. Kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan Bünyamin Kafadar (E-32) Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.
168 mg. alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen araç sürücü Aydın ise tutuklandı.
 
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