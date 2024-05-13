Merit Park'ta Korhan Saygıner fırtınası koptu

Türkiye’nin sevilen sesi Korhan Saygıner, 11 Mayıs Cumartesi gecesi Merit Park Hotel - Letafet Sahnesi’nde gerçekleşen muhteşem bir konserde hayranlarıyla bir araya geldi.Günler öncesinden rezervasyonların dolduğu konserde misafirleri, sanatçıyı yoğun alkışlar ile karşıladı.Geçmişten günümüze, birbirinden güzel parçalardan oluşan yeni repertuarı, dinleyenlerinden tam not aldı.Sahnede sergilediği etkileyici performansıyla dikkat çeken sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirirken izleyicileri coşturmayı başardı.Gecenin sonuna doğru, son parçalarını sevenlerinin arasında seslendiren Saygıner, şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları ile dans ederek unutulmaz bir geceye imza attı.