DAÜ 26’ncı Bahar Festivali başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahar Festivali hazırlıklarını tamamladı.DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Bahar Festivali 15-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında, “Mola Ver. Başarının Tadını Çıkar” teması ile DAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.Festival programı bugün düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.Basın toplantısında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç birkaç yıldır çeşitli nedenlerden dolayı yapılamayan Bahar Festivali’nin bu yıl büyük bir heyecan ve enerji ile yapılması için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün ülkenin en değerli kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, bu yıl 45. yılını kutlamaya hazırlandığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün sadece akademik anlamdaki başarılarla değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda topluma yaptığı katkılarla da adından söz ettirdiğini vurguladı. Festival kapsamında sosyal, sportif ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapılacağını aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün Bahar Festivali’nin bir marka olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Kılıç, Bahar Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.Prof. Dr. Kılıç’ın ardından söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu uzun zamandır öğrencilerin heyecanla beklediği etkinliklere geçen gün gerçekleştirilen Rock’n EMU etkinliği ile başladıklarını vurguladı. Bahar Festivali’nin 15-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Zorlu, öğrencilere final sınavları öncesinde bir moral olacağını aktardı. Prof. Dr. Zorlu festival kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında detaylı bilgi verdi.26. Bahar Festivali sponsorlarından KKTC Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen ve NRG Yayın Grubu Direktörü Tolga Çelebi DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece mutluluk duyduklarını belirterek, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.26 Bahar Festivali Kapsamında Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyeti Birimi tarafından Uluslararası Gece gerçekleştirilecek. Yarın saat 18.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda başlayacak olan etkinlikte DAÜ’de öğrenim gören öğrenci toplulukları ulusal kıyafetlerini giyerek, yerel danslarını sergileyip ülkelerini ve yemek kültürlerini tanıtacak.26. Bahar Festivali, 15 Mayıs Çarşamba, 17.30’da Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünden hareket edip, üniversite kampüsü içerisinde tamamlanacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak.DAÜ 26. Bahar Festivali kapsamında sanatçılar sahneye çıkacak. Tüm konserler Yasin Düşüner Stadyumu’nda saat 22:00’de başlayacak. Konserler öncesinde DJ performansı yer alacak.Festivalin ilk gün programı kapsamında yerli rap şarkıcılardan Fırat ve One Blood ve Türkiyeli şarkıcı Sefo sahneye çıkacak.Festivalin ikinci günü olan 16 Mayıs Perşembe ise Türkiyeli şarkıcı Fatma Turgut konser verecek.Festival 17 Mayıs Cuma günü, İngiliz rapçi Darkoo’nun konseri ile devam edecek.Festivalin son günü olan 18 Mayıs Cumartesi günü ise Emir Can İğrek şarkılarını seslendirecek.15-16 Mayıs tarihlerinde saat 15.00’te DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda five a side, çim voleybolu, çim tenisi ve amatör atletizm alanlarında yarışmalar gerçekleşecek. Öte yandan 15 Mayıs Çarşamba günü, saat 15.00’te Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda tavla turnuvası düzenlenecek. Festival 19.00’da düzenlenecek resmi açılış töreni ve DAÜ Arama Kurtarma Kulübü (KUT) gösterisi ile devam edecek. 17 Mayıs Cuma günü festival alanında 15.00-20.00 saatleri arasında DAÜ KUT tarafından düzenlenecek olan extreme parkur oyunları ile spor etkinlikleri devam edecek. Ayrıca saat 17:00’de basketbol sahalarında streetball etkinliği yapılacak.Festivalin ikinci günü olan 16 Mayıs Perşembe 11.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ile söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 14.30’da ise Aktivite Merkezi’nde Selçuk Yöntem sevenleri ile bir araya gelecek. 26. Bahar Festivali saat 16.30’da Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Tolga Üyken, Hilmi Deler, Batuhan Soyaslan ve Metin Pıhlıs’ın Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştireceği söyleşi ile devam edecek. Öte yandan saat 18.00’de Aktivite Merkezi’nde DAÜ BJK organizasyonunda Celil Nalçalan ve Alen Markaryan öğrenciler ile bir araya gelecek. Öte yandan saat 18.00’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda ultAslan DAÜ'nün aktivitesi Tugay Kerimoğlu söyleşisi gerçekleşecek.17 Mayıs Cuma günü Türkiye’nin ünlü sinema, dizi ve tiyatro sanatçılarından Erkan Kolçak Köstendil Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda saat 14.30’da sevenleri ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek. Saat 16.30’da Aktivite Merkezi’nde Siyah Giyen Adamlar tarafından DAÜ Buluşması, Gelin Bu Bölümü Birlikte Çekelim adı altında Ferit Atay, Hamza Yardımcıoğlu ve Cem Özüak sevenleri ile bir araya gelecek.Festival kapsamında 18 Mayıs Cumartesi 12.00’de Aktivite Merkezi’nde Semih İğdiğül tarafından “Patili Dostlarımızla Yaşam” konulu söyleşi gerçekleşecek. Saat 13.00’te Sır adlı tiyatro oyunun sanatçıları Tolga Güleç ve Anıl Çelik ile düzenlenecek olan söyleyişinin ardından saat 14.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda DEATHTRAP adlı tiyatro oyunun kadrosunda yer alan sanatçılar Metin Çoşkun, Gözde Cığacı, Mine Tüfekçioğlu, İsmail Dündar ve Altuğ Görgü ile söyleşi gerçekleştirecek. Öte yandan saat 16.30’da Aktivite Merkezi’nde DAÜ FEB tarafından düzenlenen söyleşi ile Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Meltem Cumbul ve İlker Aksum öğrenciler ile bir araya gelecek.26. Bahar Festivali kapsamında birbirinden güzel tiyatro gösterileri de düzenlenecek. 16 Mayıs Perşembe 19.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Devlet Tiyatrosu tarafından “Grönholm Metodu” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.Öte yandan 17 Mayıs Cuma saat 18.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Cut” isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek.Ayrıca saat 19.30’da ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Gate Production’ın “Sır” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. 18 Mayıs Cumartesi günü ise saat 19.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yine Gate Production yapımcılığında “Deathtrap” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.Her yıl geleneksel olarak Bahar Festivali kapsamında DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen EMUATHLON ise 17 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde gerçekleştirilecek. Yarışmada takımlar gruplar şeklinde en kısa sürede yarışı bitirmeye çalışacak.