banner913
banner932
Kaymaklı, hayata döndü
Kaymaklı, hayata döndü
45 0
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
20 0
 
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
48 0
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
38 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
36 0
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
42 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
34 0
banner1012

Merit Otellerinde Koray Avcı ile bayram coşkusu bir başka yaşandı

banner1020

banner974
Merit Otellerinde Koray Avcı ile bayram coşkusu bir başka yaşandı
banner971
“Sesi Gülen Adam” lakabıyla gönüllere taht kuran Koray Avcı,Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Merit Crystal Cove Otel’de, ikinci gününde ise Merit Royal Diamond Otel’de sahne alarak iki gece boyunca binlerce hayranına muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı.

Kuzey Kıbrıs’ın en köklü oteli Merit Crystal Cove'da bayram konserlerinin açılışını yapanKoray Avcı, bayramın ikinci gecesinde Merit Royal Diamond’ın büyüleyici atmosferindetemponun bir an olsun bile düşmediği muhteşem bir konsere imza attı.

Merit Royal Diamond’daki sahnesi öncesinde basın mesuplarının sorularını yanıtlayan Koray Avcı, konserleri dolayısıyla bayramların yoğun geçtiğini ancak yine de bayramlaşma rutinlerini halen devam ettirdiğini belirtti. Yeni klibinin ve yakın zamanda çıkacak yeni şarkısının da müjdesini verdi.

Sahnede tüm konuklarının bayramını kutlayan Koray Avcı, iki güzel konserde kendisini sevenleriyle buluşturan Merit ailesine ve çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Birbirinden güzel parçalarınıhayranları ile birlikte seslendiren ünlü sanatçı, dinleyicilerinden gelen istekleri de geri çevirmedi.

Her tarz müziği yapmayı çok sevdiğini dile getiren ünlü sanatçı, stüdyoda kendi kendine tekno müzik bile yaptığını paylaştı. “Şarkı söylemek benim için yaşamaktır, çalışmak değil” diyen Koray Avcı, muhteşem konserleri sonrasında yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.