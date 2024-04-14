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Kuzu etinde tavan fiyat denetimleri devam ediyor

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Kuzu etinde tavan fiyat denetimleri devam ediyor
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, kasap, şarküteri ve marketlerde kuzu etine uygulanan 550 TL/kg’lık tavan fiyatla ilgili denetimlerin bayramda da sürdüğünü açıkladı.
Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, 12 Nisan Cuma gününe kadar toplam 282 iş yerinde fiyat denetimi yapıldığını ve dört iş yerine ceza kesildiğini duyurdu.
Bakan Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı - Ticaret Dairesi, Maliye Bakanlığı - Vergi Dairesi ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı - Veteriner Dairesi’nden ekiplerin, et fiyatları ile ilgili denetimlerini sürdüreceğini kaydederken, “Vatandaşlarımız, tavan fiyat uygulaması devam ettiği müddetçe, fiyat sınırlamasına uymayan kasap, market, şarküteri ve benzeri işletmelerle ilgili şikayetlerini 171 numaralı telefon numarasından Tüketici Şikayet Hattı’na bildirebilecek” dedi.


 
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