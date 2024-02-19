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Merit Cyristal Cove'da Haluk Levent rüzgarı esti

Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden Haluk Levent, Merit Crystal Cove Hotel'de sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti

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Merit Cyristal Cove'da Haluk Levent rüzgarı esti
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Kuzey Kıbrıs’ın en köklü otellerinden Merit Crystal Cove, geçtiğimiz Cumartesi Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden Haluk Levent’i sahnesinde ağırladı. Bine yakın hayranına muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatan Haluk Levent, unutulmayacak bir geceye imza attı.

Sahneye en sevilen parçalarından ‘Sevenler Ağlarmış’ ile çıkan Haluk Levent, ‘Deniz Üstü Köpürür’ şarkısında Zeybek oynayarak kendine hayran bıraktı. Gece boyunca hayranları ile şarkılarını hep bir ağızdan söyleyip dans eden Haluk Levent, samimi tavırları ve enerjisi ile sevenlerinden tam not aldı.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, konser öncesinde basın mensuplarına kısa bir röportaj da verdi.
6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in İsias davasındaki aktif çalışmaları ve ailelere desteklerinden dolayı KKTC’de Vatanseverlik Ödülü’ne layık görüldüğünü, ödülü Şampiyon Melekler’in annelerine takdim ettiğini kaydetti.
Depremden sonra yaraların sarılması sürecinde konserlerden uzak kaldığını ifade eden ünlü sanatçı, “Bundan sonra daha fazla konser vermek istiyorum. Müzik hiçbir zaman susmamalı. Bu gece de Merit Crystal Cove’da muhteşem bir konser olacak” dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Haluk Levent, repertuvarındaki hareketli şarkılar ile doyasıya eğlendirip romantik parçalar ile de duygusal anlar yaşattı.
 
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