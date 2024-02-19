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AB ve UNDP'nin Kıbrıs'taki ortaklığı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

AB ve UNDP'nin Kıbrıs'taki ortaklığı, haziran boyunca Lefkoşa’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

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AB ve UNDP'nin Kıbrıs'taki ortaklığı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Kıbrıs'taki ortaklığının, haziran ayı boyunca Lefkoşa Suriçi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanacağı açıklandı.
Konuyla ilgili UNDP’den yapılan açıklamada, iki kurumun Kıbrıs'ta yirmi yılı aşkın süredir devam eden iş birliğinin barış inşasında ve kalkınmada kritik rol oynadığı kaydedildi.
Açıklamada “Bu ortaklığı kutlamak amacıyla haziran ayı boyunca Lefkoşa Suriçi'nde etkinlikler düzenlenecek. Paneller, sergiler, kültürel miras alanlarıyla ilgili sanal turlar ve çocuklar ile gençlere yönelik pek çok faaliyetin yer alacağı etkinlikler, Lefkoşa'nın en eski kapalı pazarı ve Lefkoşa Master Planı'nın bir parçası ve AB-UNDP ortaklığının en önemli projelerinden biri olan Bandabulya’da gerçekleştirilecek.” denildi.
 
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