Meltem Erensoylu güzelliğiyle büyüledi

Türkiye’de son dönemlerde adından söz ettiren Meltem Erensoylu bayramın üçüncü gecesi Kıbrıs’ta hayranlarının karşısına çıktı.Semi caz orkestrası ile arabesk şarkıları klasik ve caz orkestra ile birleştirerek müzik ziyafeti yaşattı.Gülşah Saraçoğlu imzalı derin yırtmaçlı bir abiye ile sahne alan sanatçı, hem sesi hem de güzelliği ile kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz saatler yaşattı.