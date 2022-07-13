banner762
banner815
Düşündüren bir paylaşım
Düşündüren bir paylaşım
28 0
Bunu da gördük
Bunu da gördük
23 0
 
Hüseyin Arhan’dan 4.Ironman zaferi
Hüseyin Arhan’dan 4.Ironman zaferi
20 0
Yaz Tatili Kabusa Dönüşmesin
Yaz Tatili Kabusa Dönüşmesin
24 0
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
29 0
Mezarlıklara bayram ziyareti
Mezarlıklara bayram ziyareti
17 0
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
88 0
banner797

Eroğlu’nun “Karotis” ameliyatı, YDÜ Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildi

banner476

Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarında, yüzde 80’e ulaşan daralma, YDÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla giderildi

banner825
Eroğlu’nun “Karotis” ameliyatı, YDÜ Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildi

3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarında, yüzde 80’e ulaşan daralma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla giderildi.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’ndan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan operasyon, yaklaşık iki saat sürdü. Operasyonda, Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarı açılarak tıkanıklık yaşanan bölge temizlendi.

 Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, başarılı geçen operasyon ile Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarında, yüzde 80’e ulaşan tıkanıklığın açıldığını ve Dr. Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Korkmaz, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin deneyimli kadroları ile gerçekleştirdiğimiz operasyon, riskli olsa da, başarıyla tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.