Mabel Matiz, ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Mabel Matiz, 2019'da kazandığı Altın Kelebek ödülünü, internet üzerinden, "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" notuyla 5 TL'den satışa çıkardı



Mabel Matiz 2019'da kendisine "En İyi Klip" dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com adlı site üzerinden 5 TL’ye satışa çıkardı.

Şarkıcı, Altın Kelebek ödülünü “Sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” sözleriyle satış sitesine koydu.

Mabel Matiz’in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü sanatçı, X'ten (Twitter) de konuya ilişkin paylaşımları beğendi.

49’uncu Altın Kelebek Ödülleri’nde, dinlenme rekorları kıran "Antidepresan" şarkısı ve "Fatih" albümüyle En İyi Erkek Şarkıcı ile En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı dallarında aday gösterilen Matiz’in hiçbir ödül almaması eleştirilere neden olmuştu.

Matiz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kinayeli bir tutum sergilemiş ve "Gerçek bir tanedir aslında ve herkes bilir aslında gerçeği.

Ama senden yana olmayınca, denersin değiştirmeyi” notunu yazmıştı.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından, bu defa Mabel Matiz 'den ilginç bir ödül tepkisi geldi.Mabel Matiz 2019'da kendisine "En İyi Klip" dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com adlı site üzerinden 5 TL’ye satışa çıkardı.Şarkıcı, Altın Kelebek ödülünü “Sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” sözleriyle satış sitesine koydu.Mabel Matiz’in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü sanatçı, X'ten (Twitter) de konuya ilişkin paylaşımları beğendi.49’uncu Altın Kelebek Ödülleri’nde, dinlenme rekorları kıran "Antidepresan" şarkısı ve "Fatih" albümüyle En İyi Erkek Şarkıcı ile En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı dallarında aday gösterilen Matiz’in hiçbir ödül almaması eleştirilere neden olmuştu.Matiz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kinayeli bir tutum sergilemiş ve "Gerçek bir tanedir aslında ve herkes bilir aslında gerçeği.Ama senden yana olmayınca, denersin değiştirmeyi” notunu yazmıştı.