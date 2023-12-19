“Gün gelecek, denize girilecek bir metre yerimiz olmayacak”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesi sakini bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla Karpaz bölgesinde sahillerin parsellendiğini dile getirerek sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız, Karpaz bölgesinin güzelim sahillerinin sahipsiz olduğunu bu nedenle bugünlerde oraların tellenerek sahiplenildiğini iddia ederek “Bir gün gelecek çocuklarımız torunlarımız denize hasret kalacak. Denize girilecek bir metre yerimiz olmayacak” diye konuştu.

“Birileri taş bariyerlerle tel bariyerlerle denize geçişi keser kapatır, birileri düzensizlikten çarpık yapılaşmaya sahili denizi kapatır. Yetkili etkili konumunda olanlar görmezden bilmezden duymazdan gelir zamana oynar” diyen vatandaşımız gün gelir o yetkili ve etkili o görevden yetkilerini kullanmadan gittiğini ancak geriye bir karmaşa bir başı bozukluk ve içinden çıkılmaz bir kaos bıraktığını ifade etti.

Vatandaşımız bu konuyla ilgili olarak yetkililere seslenen vatandaşımız “Vicdanınız görev yetki ve sorumluluğunuz buna razıysa, vatan sağolsun” diyerek sitemini dile getirdi.

