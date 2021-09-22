Les Ambassadeurs’ta doludizgin geceler

Les Ambassadeurs Otel, art arda düzenlediği konserlerle eğlence hayatına yön veriyor

Les Ambassadeurs Otel, geçtiğimiz hafta sonu art arda düzenlediği konserleriyle eğlencenin nabzını artırdı.Ülkemizin genç ve başarılı sanatçılarından Begüm Tekakpınar, geçtiğimiz Cuma akşamı Les Ambassadeurs’ta sahne aldı.Havuz başında seslendirdiği parçalarla konuklara keyifli bir gece yaşatan Begüm Tekakpınar, herkesin beğenisini kazandı.Les Ambassadeurs Otel’de Cumartesi gecesi ise Serkan Kaya coşkusu yaşandı.Konsere yoğun ilgi gösteren Serkan Kaya hayranları her bir şarkıya eşlik etti, gece boyunca keyifli saatler yaşadı.Enerjisi ve muhteşem performansı ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçıya adeta sevgi seli vardı.Les Ambassadeurs Otel’in kusursuz ve kaliteli hizmeti ise konukların bir kez daha takdirini topladı.