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Zeynep Bastık heyecanı

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Bu yaz gerçekleştirdiği konserler ve etkinliklerle yaz sezonuna damga vuran Les Ambassadeurs Otel, bu hafta sonu da muhteşem bir konsere ev sahipliği yapacak.

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Zeynep Bastık heyecanı
 
Türkiye’nin sevilen sanatçısı Zeynep Bastık, 25 Eylül Cumartesi akşamı Les Ambassadeurs Arena'da sahne alacak.
Son zamanlarda sahnelerin aranan ismi haline gelen Zeynep Bastık, enerjisi, geniş repertuvarı ve birbirinden güzel şarkılarıyla Les Ambassadeurs’un konuklarını coşturacak.
Konserin yoğun ilgi görmesi beklenirken, Zeynep Bastık performansı öncesi ülkemizin başarılı DJ’lerinden Barış Pulat kabin başında olacak.
Konserle ilgili daha ayrıntılı bilgi için 0392  650 33 50 nolu telefondan ulaşılabileceği açıklandı.
 
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