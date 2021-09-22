Zeynep Bastık heyecanı

Bu yaz gerçekleştirdiği konserler ve etkinliklerle yaz sezonuna damga vuran Les Ambassadeurs Otel, bu hafta sonu da muhteşem bir konsere ev sahipliği yapacak.



Türkiye’nin sevilen sanatçısı Zeynep Bastık, 25 Eylül Cumartesi akşamı Les Ambassadeurs Arena'da sahne alacak.

Son zamanlarda sahnelerin aranan ismi haline gelen Zeynep Bastık, enerjisi, geniş repertuvarı ve birbirinden güzel şarkılarıyla Les Ambassadeurs’un konuklarını coşturacak.

Konserin yoğun ilgi görmesi beklenirken, Zeynep Bastık performansı öncesi ülkemizin başarılı DJ’lerinden Barış Pulat kabin başında olacak.

Konserle ilgili daha ayrıntılı bilgi için 0392 650 33 50 nolu telefondan ulaşılabileceği açıklandı.



Türkiye’nin sevilen sanatçısı Zeynep Bastık, 25 Eylül Cumartesi akşamı Les Ambassadeurs Arena'da sahne alacak.Son zamanlarda sahnelerin aranan ismi haline gelen Zeynep Bastık, enerjisi, geniş repertuvarı ve birbirinden güzel şarkılarıyla Les Ambassadeurs’un konuklarını coşturacak.Konserin yoğun ilgi görmesi beklenirken, Zeynep Bastık performansı öncesi ülkemizin başarılı DJ’lerinden Barış Pulat kabin başında olacak.Konserle ilgili daha ayrıntılı bilgi için 0392 650 33 50 nolu telefondan ulaşılabileceği açıklandı.