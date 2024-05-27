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Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor

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Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor
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         Kıbrıs Türkü' nün bağımsızlık mücadelesini konu alan ve bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitlerimizin hatıralarını yad ederek yaşadıkları acıları, kahramanlık hikayelerini halkımızla paylaşmak için hazırlanan " Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programının dördüncü bölümü bu akşam, saat 20.00 da BRT1’de yayınlanacaktır.

 
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