Jennifer Lopez, göz kamaştırdı

Jennifer Lopez, 2024 Met Gala’da kristaller ve inci damlalı elbisesiyle göz kamaştırdı

54 yaşındaki dünyaca ünlü Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2024 Met Gala’da kırmızı halıda giydiği elbisesi ile göz kamaştırdı. Yapımında 2.5 milyon boncuk kullanıldığı elbisenin tasarımı Schiaparelli'ye ait.2024 Met Gala'nın eş başkanı olan Jennifer Lopez, Schiaparelli'nin "yaklaşık 800 saatlik" çalışma gerektiren ve 2,5 milyon borazan boncuklu "gerçek couture kreasyonu" ile dudak uçuklattı…Lopez, “Kostüm Enstitüsü'nün 2024 bahar sergisi’ndeki "Uyuyan Güzel: Yeniden Uyanan Moda" temasıyla Uyuyan Güzel” teması için mükemmel olmak istedim” dedi. Lopez’in eşi Ben Affleck’in, Met Gala’da eşinin yanında olmaması dikkatlerden kaçmadı.