Dikkatler, üzerindeydi

Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul edilen Met Gala, önceki Pazartesi akşamı New York'ta gerçekleşti.

Ünlü isimler belirlenen konsept üzerine şıklık yarışına girerken; gecede kelebek esintili elbisesiyle bir isim dikkatleri üzerine çekti.

Tasarımcı Iris Van Herpen'in imzasını taşıyan kıyafeti giyen kişi, Hintli girişimci Mona Patel'di.

Patel, kıyafetine bir dokunuşla kelebeklerin kanatlarının mekanik olarak kendi kendine hareket etmesiyle gündem oldu. Patel'in elbisesine sosyal medyadan "Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel elbise", "Harika bir çalışma", "Temaya en uygun elbise" gibi yorumlar geldi.

