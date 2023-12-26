Hazar Ergüçlü yeni aşk arayışında

Bir aşk bitti başka bir aşk başladı!

Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü beş yıllık ilişkilerini bir yıl önce noktalamıştı. Evlenmeleri beklenirken ayrılarak herkesi şaşırtan ünlü çiftten Hazar Ergüçlü bir süre sonra Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile aşkı kısa süren Hazar Ergüçlü meğerse yeni bir aşka yelken açmış. Bir dergi için verdiği pozları paylaşırken araya sevgilisiyle aşk pozunu da sıkıştıran oyuncu herkesi şaşırttı.

Hazar Ergüçlü’nün yeni sevgilisinin Dj Artz olduğu ortaya çıktı. Sevgilisi paylaşımın altına “Yorum gerginliği” yazdı.



Hazar Ergüçlü’nün yeni aşkı bir süre önce Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşamıştı.