Puma Kadınlar Ligi'nde yer alan kulüpler listelerini sundu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun 25 kişilik futbolcu listeleri belli oldu. Daha önce yapılan açıklamada 25 kişilik liste dışında kalan futbolcuların 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar bedelsiz kiralık olarak istedikleri takımda işlem yapabilecekleri belirtilmişti.
Öte yandan 25 kişilik liste dışında kalıp, herhangi bir transfer işlemi gerçekleştirmeyen futbolcular lisanslı bulundukları kulüplerde forma giyebilecek.
Kulüplerin KTFF’ye sunduğu listeler şöyle;
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
Atiye Çiftsüren
Aysel Bulancak
Beliz Elhan
Beyza Nur Çiftsüren
Diana Zhaksylykova
Dilek Altuntaş
Havva Nehir Karakuş
Hayife Düzce
Kayra Ozaner
Lara Hayatlar
Leman Kobra
Maral Pardahova
Nil Ufuktan
Nilgün Akbulut
Nuray Kobra
Nülya Benay Besen
Rumeysa Akdağ
Sahil Malek
Selvihan Dural
Sevim Akbaş
Sinem Ersoy
Tuana Yeşilyurt
Zeynep Süngü
MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ
Ayşe Eldem Yılmaz
Ayşe Harper
Ayşe Mullacuma
Besre Güneş İzam
Büşra Duran
Cemre Kara
Elanur Yalçın
Elina Khabaz Sabet
Emine Ciner
Emine Özarı
Fatma Yorgancı
Güllü Dinleyici
Gülseven Bayram
Hazal Sönmez
İclal Evrensel
Medine Kalkan
Nisanur Çalışkan
Nisanur Diğil
Özlem Yılmaz
Sabriye Eyşan Kamuz
Simge Ağcabay
Şefika Evlat
Şerif Ogan
Vijdan Bibi
Zeliha Ersöz
1461 İSKELE TRABZONSPOR
Ceylin Yılmaz
Deva Ejmi
Dilan Parlan
Ela Avşar
Elif Karadağ
Emine Koç
Gülşah Meryem Şeherli Ayboğa
Hatice Hacıoğlu
Hatice Yılmaz
Hülya Parlan
İlayda Kaya
İldeniz Hacıhasanoğlu
Meiran Kuş
Melisa Kavacık
Miraç Sultan Gündoğar
Nefise Dağbaşı
Nermin Koç
Nur Çalış
Remziye Şenlik
Zümra Şimşek
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
Asu Tokmak
Aşkın Ceren Sönmez
Ayten Aygünler
Bahar Doğan
Behiye Ağuş
Cemre Özokan
Dilem İlhan
Eda Sivri
Emine Çıkan
Esra Altuğrul
Fatmanur Demir
Fikriye Kanlı
Hasine Dilekçi
İdal Çukurovalı
Kevser Dinlemez
Mariama Dioulde
Nehir Özoktay
Nisan Kamçılı
Pembe Beyitoğluları
Siğnem Geldi
Yağmur Örskıran
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
Çiğdem Yalçın
Duygu Polat
Elif Saraç
Emine Polat
Gölge Eylül Oğuz
Güliz Akıner
Gülüşan Karadağ
Lara Hayatlar
Nazar Salın
Nehir Aslantürk
Nurhayat Atmaca
Nurhayat Canlıer
Özge Azlak
Rabia Nur Demir
Saliha Güç
Sıla Bozkurt
Şengül Akıner
Şerife Keleş
Şöhret Yıldız
Tuana Zincirkıran
Tuğçe Çakır
Türkan Vardi
Yıldız Yükler
YONPAŞ DUMLUPINART TSK
Ateş Tatar
Ayşe Güllet
Berfin Acar
Emine Kömürcügil
Eylül Tuna
Fatma Ömeroğlu
Gizem Öztürk
Gülaynaz Kabaklıoğlu
Hazal Çam
İslim Koca
Kumsal Lisani
Meliha Su İbiş
Melis Mevlit
Merve Çubuk
Nermin Güllet
Nisa Nur Acet
Omiete Ekine
Özay Demir
Sahra Kurum
Samira Azadova
Sarah Nankalı
Seher İkra Geçkalmış
Sima Kaçmaz
Sultan Naz Demiralp
Yağız Tan
VADİLİ TÇBSK
Alivya Lenis İmam
Ann Abuke Casmir
Berfin Çelik
Değer Çokbilen
Dicle Çakıl
Ela Kılıç
Eldem Erdem
Elif Ay
Emine Ada Özadalı
Esila Özer
Fatmanur Erol
Feroş Korkusuz
Irmak Reis
Lütfiye Gencebay
Mahan Şarman
Maryam Tendo Nambi
Merve Aktaş
Meyrem Yum
Nilgün Betmezoğlu
Özden Tekeli
Seher Ergin
Selin Göksu
Sude Gazi
Yağmur Çolakoğlu
Zehra Işık Bahalı
CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
Açelya Kocaoğlu
Afife Kont
Aleesha Bashir Ahmed
Ayşe Çetinkaya
Ayşe Demir
Ayten Kaptan
Başak Ruso
Büşra Salk
Esma Demir
Hayrunnisa Turan
İlayda Küçük
İrem Kırmızıoğlu
Lara Gülakdeniz
Melisa Demirkıran
Meryem Özsoy
Mine Dayı
Miraç Güler
Müjde Akdoğan
Nazar Bayraktar
Sena Özşen
Sevim Okur
Sıla Gül
Şeyma Turgut
Ümmühan Baş
TAŞKINKÖY SK
Beren Meryem Oğan
Beyza Salk
Ela Kocadayı
Fatma Akdoğan
Miraç Nur Şanverdi
Sabina Yusupova
Sunay Mirka
Yüksel Uçar
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
Asım Vural
Aybüke Bulut
Ayla Buba
Ayşe Tatarlar
Bahar Çağdaşoğulları
Dilek Bulgan
Ela Ece Çam
Ela Göçlü
Elif Kurt
Emine Ulgar
Fatma Olca
Fatoş Karacanlı
Gülsen Ramiz
Gülten Dila Minnoş
Hanife Pehlivanoğlu
Havva Hafız
Hazal Yarıkbaş
Irmak Kaya
Meltem Canyalçın
Sedef Ateş
Selma Azbaki
Sude Cinbal
Sudenaz Göçlü
Sümeyra Tur
Şefika Koççat
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