Puma Kadınlar Ligi'nde yer alan kulüpler listelerini sundu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun 25 kişilik futbolcu listeleri belli oldu. Daha önce yapılan açıklamada 25 kişilik liste dışında kalan futbolcuların 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar bedelsiz kiralık olarak istedikleri takımda işlem yapabilecekleri belirtilmişti.

Öte yandan 25 kişilik liste dışında kalıp, herhangi bir transfer işlemi gerçekleştirmeyen futbolcular lisanslı bulundukları kulüplerde forma giyebilecek.

Kulüplerin KTFF’ye sunduğu listeler şöyle;

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Atiye Çiftsüren

Aysel Bulancak

Beliz Elhan

Beyza Nur Çiftsüren

Diana Zhaksylykova

Dilek Altuntaş

Havva Nehir Karakuş

Hayife Düzce

Kayra Ozaner

Lara Hayatlar

Leman Kobra

Maral Pardahova

Nil Ufuktan

Nilgün Akbulut

Nuray Kobra

Nülya Benay Besen

Rumeysa Akdağ

Sahil Malek

Selvihan Dural

Sevim Akbaş

Sinem Ersoy

Tuana Yeşilyurt

Zeynep Süngü

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

Ayşe Eldem Yılmaz

Ayşe Harper

Ayşe Mullacuma

Besre Güneş İzam

Büşra Duran

Cemre Kara

Elanur Yalçın

Elina Khabaz Sabet

Emine Ciner

Emine Özarı

Fatma Yorgancı

Güllü Dinleyici

Gülseven Bayram

Hazal Sönmez

İclal Evrensel

Medine Kalkan

Nisanur Çalışkan

Nisanur Diğil

Özlem Yılmaz

Sabriye Eyşan Kamuz

Simge Ağcabay

Şefika Evlat

Şerif Ogan

Vijdan Bibi

Zeliha Ersöz

1461 İSKELE TRABZONSPOR

Ceylin Yılmaz

Deva Ejmi

Dilan Parlan

Ela Avşar

Elif Karadağ

Emine Koç

Gülşah Meryem Şeherli Ayboğa

Hatice Hacıoğlu

Hatice Yılmaz

Hülya Parlan

İlayda Kaya

İldeniz Hacıhasanoğlu

Meiran Kuş

Melisa Kavacık

Miraç Sultan Gündoğar

Nefise Dağbaşı

Nermin Koç

Nur Çalış

Remziye Şenlik

Zümra Şimşek

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

Asu Tokmak

Aşkın Ceren Sönmez

Ayten Aygünler

Bahar Doğan

Behiye Ağuş

Cemre Özokan

Dilem İlhan

Eda Sivri

Emine Çıkan

Esra Altuğrul

Fatmanur Demir

Fikriye Kanlı

Hasine Dilekçi

İdal Çukurovalı

Kevser Dinlemez

Mariama Dioulde

Nehir Özoktay

Nisan Kamçılı

Pembe Beyitoğluları

Siğnem Geldi

Yağmur Örskıran

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

Çiğdem Yalçın

Duygu Polat

Elif Saraç

Emine Polat

Gölge Eylül Oğuz

Güliz Akıner

Gülüşan Karadağ

Lara Hayatlar

Nazar Salın

Nehir Aslantürk

Nurhayat Atmaca

Nurhayat Canlıer

Özge Azlak

Rabia Nur Demir

Saliha Güç

Sıla Bozkurt

Şengül Akıner

Şerife Keleş

Şöhret Yıldız

Tuana Zincirkıran

Tuğçe Çakır

Türkan Vardi

Yıldız Yükler

YONPAŞ DUMLUPINART TSK

Ateş Tatar

Ayşe Güllet

Berfin Acar

Emine Kömürcügil

Eylül Tuna

Fatma Ömeroğlu

Gizem Öztürk

Gülaynaz Kabaklıoğlu

Hazal Çam

İslim Koca

Kumsal Lisani

Meliha Su İbiş

Melis Mevlit

Merve Çubuk

Nermin Güllet

Nisa Nur Acet

Omiete Ekine

Özay Demir

Sahra Kurum

Samira Azadova

Sarah Nankalı

Seher İkra Geçkalmış

Sima Kaçmaz

Sultan Naz Demiralp

Yağız Tan

VADİLİ TÇBSK

Alivya Lenis İmam

Ann Abuke Casmir

Berfin Çelik

Değer Çokbilen

Dicle Çakıl

Ela Kılıç

Eldem Erdem

Elif Ay

Emine Ada Özadalı

Esila Özer

Fatmanur Erol

Feroş Korkusuz

Irmak Reis

Lütfiye Gencebay

Mahan Şarman

Maryam Tendo Nambi

Merve Aktaş

Meyrem Yum

Nilgün Betmezoğlu

Özden Tekeli

Seher Ergin

Selin Göksu

Sude Gazi

Yağmur Çolakoğlu

Zehra Işık Bahalı

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

Açelya Kocaoğlu

Afife Kont

Aleesha Bashir Ahmed

Ayşe Çetinkaya

Ayşe Demir

Ayten Kaptan

Başak Ruso

Büşra Salk

Esma Demir

Hayrunnisa Turan

İlayda Küçük

İrem Kırmızıoğlu

Lara Gülakdeniz

Melisa Demirkıran

Meryem Özsoy

Mine Dayı

Miraç Güler

Müjde Akdoğan

Nazar Bayraktar

Sena Özşen

Sevim Okur

Sıla Gül

Şeyma Turgut

Ümmühan Baş

TAŞKINKÖY SK

Beren Meryem Oğan

Beyza Salk

Ela Kocadayı

Fatma Akdoğan

Miraç Nur Şanverdi

Sabina Yusupova

Sunay Mirka

Yüksel Uçar

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

Asım Vural

Aybüke Bulut

Ayla Buba

Ayşe Tatarlar

Bahar Çağdaşoğulları

Dilek Bulgan

Ela Ece Çam

Ela Göçlü

Elif Kurt

Emine Ulgar

Fatma Olca

Fatoş Karacanlı

Gülsen Ramiz

Gülten Dila Minnoş

Hanife Pehlivanoğlu

Havva Hafız

Hazal Yarıkbaş

Irmak Kaya

Meltem Canyalçın

Sedef Ateş

Selma Azbaki

Sude Cinbal

Sudenaz Göçlü

Sümeyra Tur

Şefika Koççat



