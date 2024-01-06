Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber'in pavyon dansı bomba gibi patladı!

Yakında yayınlanması beklenen Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnesinde Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber'in pavyon dansı viral oldu. Kısa video olarak her yerde karşımızda çıkıyor. Bu arada arkada Dilber'e çalan 26 yıllık şarkıcı Sincanlı Erkal da birden popüler oldu, Gemileri Yakarım şarkısı da milyonlarca beğeni aldı.

İnci Taneleri oyuncu kadrosunun başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Güven Kıraç yer alıyor. Dizinin diğer isimleri arasında ise Selma Ergeç, Yasemin Conka, Mustafa Yıldıran, Onur Akbay, Muhammet Kulu, Alaz Demir, Ümit Beste Kargin, Özgün Çoban, Orkuncan İzan, Kayra Sır, Begüm Atak gibi isimler bulunuyor.