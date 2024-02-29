Hadise, sarmaş dolaş görüntülendi

Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay süren Hadise, bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş şekilde görüntülendi



38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise Etiler'de bir mekanda Ayaydın şirketleri veliahtı iş insanı Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken yakalandı. İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi dikkat çekti.

Şarkıları, kıyafet tercihleri ve cesur danslarıyla sıkça adından söz ettiren Hadise , bu sefer de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise , ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise Etiler'de bir mekanda Ayaydın şirketleri veliahtı iş insanı Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken yakalandı. İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi dikkat çekti.