Polisin görevi ceza kesmek değil, trafiği rahatlatmak olmalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız ülkemişzde trafiğin özellikle şehirlerde her geçen gün zorlaştığını belirterek, bu konuda polisin trafiğin akışını hızlandırmak yerine daha fazla zorlaştırdığını iddia ederek bu konudaki görüşlerini bir örnek vererek paylaştılar.



Sürücü vatandaşlarımız fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’da Atatürk Işıklarından gelerek, YDÜ’ye dönen yol olduğunu belirterek günün belli saatlerinde trafiğin tam bir keşmekeş olduğunu, Göçmenköyden gelerek yola çıkmak ise, akrobasiye döndüğünü vurguladılar..

Vatandaşlarımız “Haliyle araçlar yığılıyor. YDÜ’ye dönmek zorlaşıyor. Zaman zaman araçlar birbirini gözeterek iki araç birbirine yol vererek dönüyor. Peki bu tabloda polis ne yapar? Normal bir ülkede yolu açar, trafiği hızlandırır. Bizim ülkemizde, pusu kurar. Yardımcı olmaz. Yardımlaşarak dönen araçlara ceza keser. Hem de Bin TL…” diyerek sitem ettiler.

Sanki yolun tamam, trafiğin hızlı, her şey tamam olduğunu, sadece sürücüler hatalıymış gibi polisin ceza kestiğine sitem eden sürücü vatandaşlarımız “Polis trafiği akıtacak, rahatlatacak yerde, alt yapı yetersizliğinden faydalanarak, ceza da yazıyor…Ödeyen var, zaten kıt kanaat geçinen var…” diyerek isyanlarını paylaştılar.

Sürücü vatandaşlarımız, yıllardır YDÜ ve TED öğrenci velilerini süründüren bu kavşağa çare bulmak, bulana kadar polisle tedbir almak varken sürücüleri adeta dövmenin veyahut sömürmenin polisin görevi olmadığını ifade ederek sözlerini tamamladılar.

