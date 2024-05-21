Ebru Yaşar, Merit Royal Dıamond’da büyüledi

"Yoksun" şarkısı ile dünya listelerine giren şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Merit Royal Diamond Otel’de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına harika bir gece yaşatan Yaşar, dillere pelesenk olan şarkılarını peş peşe seslendirdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Sözlerine "Tüm Türk halkının 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım. Kıbrıs geceleri çok güzel oluyor. Özellikle bahar aylarında buraya gelmeyi çok seviyorum" dedi.

Bir süredir albüm hazırlığında olan şarkıcı, hayranları için beklenen müjdeyi verdi. Yaşar, "Sonunda 4 şarkılık maxi albümüm geliyor. Albüm için şarkılar biriktiriyorduk. Dayanamayıp single halinde çıkartıyordum. Albümde bir düet de olacak. Siyam ile yaptığımız "Yoksun" şarkısı çok ilgi gördü. Bu sefer Siyam ve Zeyd ile düetimiz olacak" şeklinde konuştu. Bir muhabirin "Son zamanlarda şarkıcıların şarkılarını başka kişilerin de seslendirmesi moda oldu. Mert Demir'in şarkısını Yılmaz Morgül seslendirdi mesela, siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz” sorusuna Ebru Yaşar, "Bence isteyen, istediğini okusun. Halk, dinleyici zaten en iyisini biliyor. Herkes herkese hitap edebiliyor. Tabi ki Türkiye'de birçok sanatçı, sanatkâr, şarkıcı ve popüler insan var. Bazıları renk katıyor, bazıları eğlence katıyor. Dediğim gibi herkes istediğini okusun bence" cevabını verdi.

