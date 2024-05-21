Alsancak ve Lapta Anaokullarında Dünya Süt Günü etkinlikleri düzenlendi

Çocuklara süt ve kahvaltı dağıtılan etkinlikte, sütün yararlarını anlatan konuşmalar yapıldı, öğrenciler de şiirler ve şarkılar söyledi, dans gösterileri sundu

Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 21-28 Mayıs Süt Haftası etkinlikleri çerçevesinde Alsancak Anaokulu ile Lapta Anaokulu’nu ziyaret etti.

Etkinliğe, Başbakan Üstel ve bakanların yanı sıra bakanlık yetkilileri ve Lapta Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

Çocuklara süt ve kahvaltı dağıtılan etkinlikte, sütün yararlarını anlatan konuşmalar yapıldı, öğrenciler de şiirler ve şarkılar söyledi, dans gösterileri sundu.

Alsancak İlkokulu’ndaki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Etkinlikte Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve Alsancak İlkokulu Müdürü Neşe Serol konuşma yaptı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, süt alışkanlığının çocuklara kazandırılması ve farkındalık yaratmak açısından Süt Haftası’nın önemine işaret etti.

Sağlıklı ve sağlam temeli olan bir gelecek için çocukların süt tüketmeleri gerektiğini dile getiren Üstel, hükümetin de bu yönde çalıştığını belirtti.

Üstel, pandemi öncesi çocuklara haftada bir süt dağıtıldığını söyleyerek, hedeflerinin gelecek yıl bu uygulamayı yeniden başlatmak olduğunu vurguladı.

“Sağlıklı çocuklar, sağlıklı bir toplum demektir” diyen Üstel, çocuklara süt içmeleri çağrısını yaptı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sağlıklı yaşamın sütle başladığını dile getirerek, uzun ve sağlıklı bir ömür için süt içmek gerektiğini belirtti.

Sütün zihin üzerinde de olumlu etkisi olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Daha sağlıklı ve başarılı olmak için güne sütle başlayın ve günü süt içerek tamamlayın” dedi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 21 Mayıs’ın, Dünya Süt Konseyi tarafından Süt Günü ilan edildiğini, düzenlenen etkinliklerle dünyada ve ülkede sütün sağlığa yararlarına dikkat çekildiğini söyledi.

Çavuş, sütün hem çocuklar hem de yetişkinler için önemli bir besin maddesi olduğunu söyleyerek, hafta boyunca ilkokulllarda süt dağıtılacağını belirtti.

-Karadayı

SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı da, Süt Günü dolayısıyla 22 bin öğrenciye hafta boyunca süt dağıtılacağını belirtti.

Sütün yararlarına değinen Karadayı, çocuklara küçük yaştan itibaren süt içmenin önemini aşılamak gerektiğini kaydetti.

-Serol

-Alsancak Anaokulu Müdürü Neşe Serol da, sağlıklı toplumun sağlıklı yetişen bireylerden oluşacağını söyleyerek, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için sütün gerekli ve önemli olduğunu vurguladı.

Serol, 21 Mayıs Süt Günü’nün sütün yararlarını anlatmak ve özendirmek anlamında önemli bir gün olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler izlendi.

-Lapta Anaokulu’nda da etkinlik düzenlendi

21-28 Mayıs Süt Haftası dolayısıyla Lapta Anaokulu'nda da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Başbakan Ünal Üstel ve Okul Müdürü Sait Coşaner konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çocuklara kahvaltı ve süt dağıtıldı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler izlendi.

Başbakan Ünal Üstel, hafta dolayısıyla süt ve süt ürünlerinin yararlarına dikkat çekileceğini söyleyerek, sütün çocukların ve toplumun sağlığı için önemli olduğunu belirtti.

Üstel, çocukların ülkenin geleceği olduğunu söyleyerek, “Sağlıklı bir toplum için gerekenleri yapacağız” dedi.

Çocukların yarının büyükleri, ülkenin geleceği olduğunu dile getiren Üstel, daha sağlıklı olmak için süt içilmesi tavsiyesinde bulundu.

-Coşaner

Lapta Anaokulu Müdürü Sait Coşaner de sütün sağlıklı nesiller yetişmesi için önemli olduğunu söyleyerek, dünyada süte ulaşamayan çocuklar bulunduğu düşünüldüğünde ülkedeki çocukların şanslı olduğunun görüldüğünü belirtti.

Coşaner, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.