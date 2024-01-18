Ebru Şallı, 22 bin TL’lik kıyafetle boy gösterdi

Emmy Ödülleri'ne katılan Ebru Şallı’nın giydiği elbisesinin fiyatının 729 dolar (yaklaşık 22 bin TL) olduğu ortaya çıktı

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Altın Küre Ödülleri'nin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'ne katıldı. Şallı, törenden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.eşi Uğur Akkuş ile birlikte televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilennin Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenine katıldı. Şallı, "Succession" ile "The Bear" dizilerinin damga vurduğu gecede kırmızı halıda yürüdü.Ebru Şallı, törene Dolce&Gabbana markalı siyah bir elbise ve Yves Saint Laurent'nin ayakkabı ve çantası ile katıldı. Ünlü ismin elbisesinin fiyatının 729 dolar (yaklaşık 22 bin TL) olduğu ortaya çıktı.Ebru Şallı, geçtiğimiz haftalarda da eşi Uğur Akkuş ile birlikte Los Angeles'ta 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ne katılmıştı.