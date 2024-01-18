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“Fazla zenginlik insana zarar veriyor”

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Şarkıcı Hülya Avşar, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” dedi.

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“Fazla zenginlik insana zarar veriyor”
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Hülya Avşar Sarıyer’deki bir balık restoranından kızı Zehra Çilingiroğlu’yla birlikte çıkarken görüntülendi.
1990 yapımı “Hasan Boğuldu” filminde Hülya Avşar’la başrolü paylaşan Yalçın Dümer yıllar sonra bir itirafta bulunmuş, “Hülya sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı” demişti.
Avşar, bu açıklamayla ilgili ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadın. Gayet normal yani. Yalçın’ı çok severim, çok tatlı. ‘Eşek herif sen beni mi dikizliyordun, gizli gizli mi bakıyordun bana he’ diye bağırmam mı gerekiyor, bilmiyorum. Yalçın çok tatlı, bakmış olabilir.”
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Hülya Avşar, “para” konusunda ise şöyle konuştu:
"Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur."
 
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