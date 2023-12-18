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Ebru Gündeş’in son halini görenler tanıyamıyor

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Ebru Gündeş’in son halini görenler tanıyamıyor
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Yeni şarkılarıyla adından söz ettiren Ebru Gündeş, estetiğin dozunu kaçırınca son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.
7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şapkalı pozlarını yayınlayarak "Bazen" notunu yazan Ebru Gündeş'in değişimi dikkat çekti.
Şarkıcının pozlarında uzayan çenesi, burnu ve elmacık kemiğinin belirginliği dikkat çekti. Yüzünün bir kısmını kapatarak poz veren Gündeş'i görenler tanımakta güçlük çekti.
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