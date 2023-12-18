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Danla Bilic, büyüledi

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Rapçi Çakal ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta pozlar vererek tüm dikkatleri üzerine çekti

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Danla Bilic, büyüledi
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YouTube kanalında yayınladığı videolarla tanınan ve yıllar içinde yer aldığı reklam filmleriyle geniş hayran kitlelerine ulaşan fenomen Danla Bilic, özel hayatı ve paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan fenomen, son olarak süper mini elbisesiyle yatakta verdiği pozlarla gündeme geldi.
Yıllar içinde birçok estetik operasyon geçiren ve fazla kilolarından kurtulan Danla Bilic, süper mini ve göğüs dekolteli siyah bir elbise giydi.
Bilic, elbisesiyle yatakta verdiği pozları da 6,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Bilic'in "Bebeğiniz" notuyla yayınladığı paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
 
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