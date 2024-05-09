Defne Samyeli, yıllara meydan okuyor

Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen 51 yaşındaki Defne Samyeli'den yeni poz...
Sunucu, köşe yazarı, model, şarkıcı ve oyunculuk sektöründe adından söz ettiren Defne Samyeli, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
51 yaşındaki tescilli güzel, turuncu bikinisiyle verdiği pozları Instagram'da paylaştı.
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