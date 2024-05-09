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Vakıflar Bankası’ndan başarılı mali tablo

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Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın özkaynakları 276 milyon TL’ye ve mevduatları 4.7 milyar TL’ye yükselirken, net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 65 oranında artarak 94,8 milyon TL olarak gerçekleşti

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Vakıflar Bankası’ndan başarılı mali tablo
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Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 41. Yıllık Olağan Genel Kurulu yapıldı. Olağan Genel Kurul’da bankanın özkaynaklarının 276 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı. 
Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de yapılan Genel Kurul’da; Banka’nın ana hissedarları olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, T.C.M.Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın temsilcileri,  Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Banka Yöneticileri ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilileri hazır bulundu.  
Genel Kurul toplantısında ilk olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Taha Durmaz açılış konuşması yaptı. Durmaz, kuruluşunun 41. yılını yaşayan Banka’nın, 181 çalışanı, 10 şubesi ve 6,1 milyar TL aktif büyüklüğü ile KKTC bankacılık sektörünün tek kamu bankası olduğunu vurguladı.  
Durmaz, Bankanın güçlü ve güvenilir yapısını sürdürme vizyonu doğrultusunda, başta küçük esnaf ve küçük-orta boy işletmeler olmak üzere, bireylere, emeklilere, ticari işletmelere ve diğer tüm sektörlere ihtiyaçlara uygun çeşitli kredi seçenekleri sunulduğunu, yüzlerce girişimcinin desteklendiğini, halktan sağlanan kaynakların yine halka aktarılmasına özen gösterildiğini ifade etti.
Mali işlerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Şirket Sekreteri Elvan Kınış ise, gündem maddelerinin sunumunu yaptı. 
Kınış, Bankanın 2023 yılı mali tabloları, risklerin yönetimi ve finansal sağlamlık göstergelerindeki pozitif ve son derece olumlu gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. 
Genel Kurul’da Banka’nın 2023 yıl sonu itibarıyla aktiflerinin 6.1 milyar TL’ye, toplam kredilerinin 2,3 milyar TL’ye, mevduatlarının 4.7 milyar TL’ye ve özkaynaklarının ise 276 milyon TL’ye yükseldiği, net kârın bir önceki yıla göre yüzde 65 oranında artarak 94,8 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi.
Hiissedarların onayına sunulan Yönetim Kurulu Raporu, 2023 yılı bilanço ile kâr ve zarar cetveli ve görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine görev yapacak üyeler oy birliği ile onaylandı.
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özorun, 2023 yılında gösterilen olumlu performans nedeniyle Banka’nın Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Müdür yardımcılarına, bölüm, birim ve şube yöneticilerine ve tüm çalışanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. 
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