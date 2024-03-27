Burcu Esmersoy'un lüks saatlerinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Sunucu Burcu Esmersoy'un pahalı saatleri gündemde. Lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları duyanları şaşkına çevirdi

İş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da evlenen Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor.

Kazanımlarıyla sürekli yatırım yaparak gündeme gelen güzel sunucu, gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle de çok konuşuluyor.

Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

60 bin Euro yani 2 milyon 100 bin lira değerinde lüks marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle bileğini süsledi.

SERVET DEĞERİNDE...

Lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda 200 bin dolarlık Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro'luk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin dolarlık Rolex Oyster ve 12 Bin Euro'luk Rolex Air King marka saatleri de bulunuyor.

Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonu ise servet değerinde... Saat koleksiyonunun toplam değeri 10 milyon 250 bin TL olan Esmersoy, kolunda adeta servet taşıyor.

